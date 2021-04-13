«Если блистать, то так»: Валерия в мини-платье с люрексом похвасталась стройной фигурой

Стилист Юлия Люгай оценила образ певицы и похвалила ее за выбор аксессуаров.

52-летняя певица Валерия на каждом выпуске шоу «Маска» предстает в ярких образах. Как призналась звезда, каждый ее наряд она выбирает сама, стилисты проекта лишь воплощают в жизнь ее пожелания. И на этот раз артистка снималась в мини-платье с драпировкой на талии.

Мы попросили стилиста Юлию Люгай оценить наряд Валерии с точки зрения его соответствия типажу звезды. Кроме акцентного платья, звезда блистала в золотистых лодочках, а голову украсила оригинальная тиара.

«Если блистать, то так, как сделала это Валерия в данном образе. Каждая составляющая аутфита не случайна, все элементы умело подобраны, каждая деталь образует невероятно эффектный тандем, в котором мы узнаем нашу молодую, смелую и стильную Валерию. И хочу здесь отметить, что именно умело подобранные элементы всего образа — залог неперегруженности и гармоничности визуального восприятия всего образа», — отметила эксперт.

Цвет платья, который выбрала Валерия, — приглушенный темно-бирюзовый с мерцанием люрекса. То, что модель наряда приталенная, — певице только на пользу.

«Фасон платья эффектно подчеркнул осиную талию и стройные ноги Валерии. Выбранный цвет наряда в таком сложном холодном оттенке приглушенной бирюзы подчеркивает «летний» колорит внешности Валерии. А яркая розовая помада холодного оттенка создает безупречное сочетание, построенное на разности контраста цветов. Обувь золотистого цвета с отливом, похожим на голографическую расцветку, поддерживает всю композицию образа», — продолжила стилист.

Отдельного внимания стилиста заслужил аксессуар на голове певицы. Ободок в форме тиары – это один из трендов наступившего сезона.

«Завершающим штрихом здесь является модный аксессуар — ободок, который больше служит стильным украшением образа, нежели играет функциональную роль. И именно такие инфантильные рисунки на ободке сделали этот образ небанальным для зрителя. К этому обязывает профессия, ведь образ должен быть эффектным», — подметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Люгай — стилист-имиджмейкер. Образование: курс «стилист-имиджмейкер» в школе творческих профессий Talentsy, «Я fashion-блоггер» в школе Карины Нигай, курсы Fashion styling в школе Лины Дембиковой Stylehunter School. Также была причастна к другим проектам. Юлия имеет два высших образования и опыт работы в сфере моды — 1,5 года.

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