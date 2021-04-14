«Такая сладкая»: Валерия в тренче небесного цвета и туфлях-лодочках прогулялась с внучкой

Иосиф Пригожин отметил, что слово бабушка его жене не подходит. Он любовался элегантной певицей, которая катила коляску.

Валерия в последнее время едва находит свободное время. Она снимается в шоу «Маска», а также выступает и ездит на светские мероприятия. Артистка в феврале ездила в Дубай, где отдыхал ее сын Арсений Шульгин с женой Лианой и дочкой Селин. Влюбленные только в прошлом году сыграли свадьбу и вскоре стали родителями. Певица с трудом привыкла к тому, что ее называют бабушкой. Однако она обожает нянчиться с внучкой.

Как оказалось, недавно невестке Валерии стало плохо. Она находилась на лечении. Однако 14 апреля Валерия смогла выделить время, чтобы увидеть внучку. Иосиф Пригожин запечатлел жену, которая отправилась гулять с коляской. При этом 52-летняя звезда оделась по последней моде. Она выбрала платье-пиджак цвета фуксии и туфли-лодочки в тон на шпильке. Изюминкой образа стал тренч небесного цвета.

«Такая сладкая наша девочка», — отметила артистка. «Слово бабушка тебе вообще не подходит ни разу. Бабушка на прогулке. Вот она спит, девочка», — сказал Пригожин, наблюдая за супругой.

Поклонники были очарованы элегантным и ярким образом Валерии. Многие признались, что никогда бы не догадались, сколько лет артистке. Добавим, что сын звезды Арсений занимается бизнесом. В 22 года он уже сам содержит свою семью. Шульгин мечтает стать многодетным папой. Возлюбленная с ним солидарна и не скрывает, что наслаждается материнством. Она постоянно наряжает трехмесячную малышку в платья и цветные ползунки.

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