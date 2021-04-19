«Переносила все с отвагой и юмором»: Хелен Маккрори до конца скрывала свою борьбу с раком

Британская актриса до самой кончины молчала о страшном диагнозе.

Умершая в 52 года британская актриса Хелен Маккрори, отчасти повторила судьбу печально известной звезды «Черной пантеры» Чедвика Боузмана. В ее случае поклонники тоже до самой новости о смерти артистки не знали о ее тяжелом заболевании.

Бывший директор актрисы Кэрри Крэкнелл рассказала журналистам, что лишь очень узкий круг близких и друзей был посвящен в тайну об онкозаболевании Хелен. Даже сама менеджер звезды узнала о диагнозе случайно: она хотела привлечь Маккрори в новый театральный проект, когда ей сказали, что из-за интенсивного лечения женщина не сможет выйти на сцену.

По словам директора, несмотря на болезнь, Хелен вовсю старалась быть живой и активной, не выключаться из семейных дел, работы и благотворительности. Она не хотела, чтобы общественность знала о ее трагедии.

«Она переносила все с отвагой и юмором, просто невероятными! И подавала пример другим людям», — цитирует Крэкнелл MK.ru.

Напомним, Хелен Маккрори умерла 16 апреля, у нее остались муж и двое детей-подростков. Женщина играла Анну Каренину в одноименной британской картине 2000 года, мать Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, также засветилась в картинах «Интервью с вампиром», «Хранитель времени», «007: Координаты «Скайфолл», сериалах «Доктор Кто», «Острые козырьки» и «Страшные сказки».

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