«Покойся с миром»: актер, сыгравший Черную Пантеру в киновселенной  Marvel, умер в возрасте 43 лет

В социальных сетях Marvel появилась трагическая новость. 28 августа в возрасте 43 лет ушел из жизни актер Чедвик Боузман, полюбившийся фанатам киновселенной по роли Тчаллы, короля Ваканды, или супергероя Черной Пантеры. Этот персонаж стал одним из ярких в фильмографии Боузмана, принес ему всемирную славу и любовь, и за эту роль актера номинировали на премию «Оскар-2019».

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Известно, что причиной смерти Боузмана стал рак толстой кишки, который диагностировали у звезды в 2016 году уже в третьей стадии. Ушел из жизни актер в кругу семьи, о чем появилось сообщение в его Twitter.