Умерла актриса из «Гарри Поттера», сыгравшая мать Малфоя

Хелен Маккрори было всего 52 года, у актрисы остались двое детей-подростков.

Скончалась британская актриса театра и кино Хелен Маккрори. Звезде было 52 года. Российскому зрителю Хелен Маккрори известна по ролям в серии фильмов о юном волшебнике Гарри Потере и «007: Координаты «Скайфол».

Смерть актрисы подтвердил ее муж Дэмиан Льюис, он заявил, что Хелен много лет боролась с раком.

«Я с разбитым сердцем сообщаю, что после героической битвы с раком красивая и сильная женщина, которой является Хелен Маккрори, скончалась дома, окруженная любовью друзей и семьи. Она умерла так же, как и жила. Бесстрашно. Боже, мы любим ее и знаем, как нам повезло, что она появилась в нашей жизни. Она так ярко светила», — цитирует Дэмиана Льюиса издание Mirror.

Хелен Маккрори и Дэмиан Льюис жили в браке с 2007 года, у супругов двое детей — 14-летняя дочь Манон и 13-летний сын Гулливер.

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