Это не вошло в эфир «Холостяка»: Тимати купил мотоцикл ради свидания с бывшей девушкой Неймара

Рэпер опубликовал редкую запись и показал, на какие подвиги он способен ради любви.

Певец Тимати, который является главным героем шоу «Холостяк», в Instagram разместил запись, которая не вошла в эфир проекта. На кадрах можно увидеть его свидание с девушкой по имени Катя. Известно, что она из-за закрытых границ смогла приехать только к четвертому выпуску шоу.

«В том, что не входит в эфир, всегда сохраняется свой особенный шарм и атмосфера». Тимати

На кадрах можно увидеть, как Тимати и Екатерина при встрече обменялись комплиментами. По задумке они должны были прокататься на байке. И вот тут Тимати совершил поистине королевский поступок. Ради девушки он просто взял и купил мотоцикл.

«Он реально покупает байк, чтобы просто покататься со мной? Я в шоке. Это было очень круто!» — только и смогла вымолвить девушка.

Далее парочка приехала на заброшенную стройплощадку и пролезла через забор. Тимати стряхивал пыль с курточки участницы, показывая, что она ему небезразлична.

Отметим, что Екатерина ранее встречалась с популярным бразильским футболистом, который играет сейчас за французский клуб «ПСЖ» Неймаром. Она уже давно обосновалась в Испании, где порой ее можно увидеть на местном телевидении.

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