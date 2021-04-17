«Огнище»: Катерина Сафарова из «Холостяка» станцевала в откровенном платье под трек Тимати

Одна из участниц восьмого сезона проекта «Холостяк» — Катерина Сафарова — опубликовала в своем аккаунте чувственный ролик. 22-летняя девушка записала танец в платье с большими разрезами под новую песню Тимати.

Модель в черном атласном мини-платье с крупными вырезами на груди и животе скинула с плеч белый удлиненный жакет. На ногах девушки остались, как поет Тимати, только кроссовки Jordan.

Катерина дополнила образ блестящим чокером. Серебристое украшение перекликалось с сияющей загорелой кожей девушки из Испании.

«Я в шоке», — прокомментировал Тимати яркие танцы эффектной Сафаровой.

Напомним, Катерина присоединилась к остальным участницам романтического проекта ТНТ только в Дубае. Красавица с татарскими корнями уже несколько лет живет в Испании. Ограничения помешали модели добраться до России, но Катерина все равно нашла способ встретиться с холостяком.

«Ну нельзя быть на свете красивой такой», «Ты огнище», «У тебя внешность необычная, не как у всех», «Шикарная», — отметили восхищенные фанаты Катерины.

Напомним, свидание Тимати и Катерины Сафаровой не вошло в эфир. К слову, девушка до сих пор находится на проекте.

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