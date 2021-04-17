«Цвет настроения — синий»: 46-летняя Рудковская блеснула фигурой в купальнике любимого дизайнера

Яна Рудковская не скрывает, что любит роскошную жизнь. За последние годы она успела стать не только знаменитым продюсером, но и светской львицей. Жена Евгения Плющенко регулярно посещает премьеры, презентации, а также показы мод. Однако из-за пандемии в прошлом году блондинка почти не покидала свой особняк, а также отметила отпуск. Теперь она наверстывает упущенное. Накануне звездная семья прилетела на Мальдивы.

Компанию Яне составляет ее муж и мама, а также восьмилетний сын Саша. Лишь младшего наследника Арсения, которому всего шесть месяцев, пара оставила в Москве. Несмотря на то, что продюсеру уже 46 лет, она может похвастаться моложавым видом. Не удивительно, что она без стеснения позирует в купальнике. Однако уже который год Рудковская носит один и тот же наряд своей подруги Натальи Ким, которая является дизайнером.

На новом фото жена олимпийского чемпиона позировала в полупрозрачном купальнике с открытой спиной, который подчеркнул ее фигуру. При этом в руках она держала кокос.

«А цвет настроения то — синий», — заявила светская львица.

«Шикарная девчонка», — отметила Ким.

Поклонники присоединились к ее словам и заявили, что Яна находится в отличной форме. «Шикарно выглядите», «Очень идет вам этот цвет, отдых и улыбка», «Молодушечка», — стали писать подписчики. Примечательно, что год назад в Сочи она также позировала в этом купальнике. Многие фанаты удивились тому, что модница не обзавелась десятком новых бикини.

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