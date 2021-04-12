«Леди в красном»: Рудковская отметилась в платье Dior с фатиновой юбкой в пол и приталенном жакете

Светская львица перед выходом в свет побывала у мастера, который подготовил ее к появлению на публике.

Яна Рудковская привыкла быть в центре внимания. Она не скрывает, что ей нравится светская жизнь. Жена Евгения Плющенко частая гостья на модных показах, кинопремьерах. Она и сама любит собирать в своем особняке гостей за роскошным столом. Продюсер Димы Билана сколотила целое состояние, поэтому не удивительно, что у нее есть большая гардеробная, в которой хранятся все ее брендовые наряды, сумки и обувь.

Не так давно Яна раскрыла, что ей 46 лет, но своего возраста она не стесняется. Светская львица выглядит молодо, а также может похвастаться стройной фигурой. Она признавалась, что не носит наряды с декольте, так как они ей не нравятся. Продюсер выбирает более элегантные луки. Так, на днях Рудковская посетила вечеринку в доме Филиппа Киркорова. Она пришла к певцу с подарками. При этом одета звезда была по последней моде.

Как оказалось, к выходу в свет ее подготовил Павел Шефф — известный стилист по волосам. Он сделал ей укладку и макияж. Яна предстала в алом приталенном жакете и платье Dior из фатина в пол с декором из бабочек. Элегантный образ дополнила сумка в тон.

«Леди в красном», — подписала фото Рудковская.

«Яна, вы прекрасны! Спасибо за доверие», — отреагировал на пост Павел. «Как же я счастлив, что могу создавать красоту людям и делать их чуточку счастливее», — отметил он. А поклонники восхитились светской львицей и осыпали ее комплиментами. «Вы как всегда шикарно выглядите», «Красный — однозначно ваш цвет», «Выглядите безупречно», «Яночка, отлично выглядите. Сумочка огонь», — прокомментировали пост подписчики.

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