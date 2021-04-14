Оделись в одной гамме: Рудковская в жакете и брюках клеш вышла на красную дорожку с Плющенко

Яна Рудковская в прошлом году снова стала мамой. Она уже растит с мужем Евгением Плющенко сына Сашу. Однако пара мечтает о дочке. Суррогатная мать выносила для них малыша. Теперь у супругов есть еще один сын Арсений. Несмотря на свою занятость, продюсер не стала брать декретный отпуск. Более того, она продолжает работать и посещать важные мероприятия. Обычно блондинка появляется на красной дорожке одна, но на этот раз возлюбленный и сын составили ей компанию.

14 апреля дизайнер Анастасия Задорина организовала презентацию коллекции одежды для олимпийской команды России, которая отправится на соревнования в Токио. Рудковская предстала в черном лаконичном брючном костюме. Блузку она сочетала с жакетом и брюками клеш. Туфли на шпильке и миниатюрная сумка дополнили ее модный лук. В одной цветовой гамме с ней оделись Плющенко и Гном Гномыч, но предпочли спортивный стиль. Фигурист позировал фотографам в футболке и толстовке Louis Vuitton.

«В лучах, и на красной дорожке», — похвасталась Яна.

«Вот что значит — редко ходить на мероприятия», — отметила она, когда ее мужа окружили журналисты.

Поклонники были рады видеть семью вместе. Многие отметили, что светская львица постройнела. «В спортивках на красной дорожке — стильно, модно, молодежно!», «Яна, вы такая стройняшка. А у Саши такие длинные ножки…. прям модель», «А, вам идет черный! Впервые вижу вас в таком стиле», «Вы так красиво смотритесь», «Сын так вырос», «Вы так похорошели, постройнели!» — прокомментировали кадры подписчики.

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