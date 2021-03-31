«Тусовщица растет»: невестка Валерии сняла на видео дочку Селин, прикрыв личико чашкой кофе

Лиана Шульгина в Дубае везде берет с собой трехмесячную наследницу, поражаясь активности малышки.

Младший сын певицы Валерии Арсений уже довольно продолжительное время находится вместе с женой Лианой и дочкой Селин в Дубае. Молодые родители рассудили, что их ребенку будет лучше находиться под жарким солнцем, чем в сырой и холодной Москве. Так что, грядущие три месяца дочери Селин пара отпразднует в Дубае.

Арсений Шульгин в Арабских Эмиратах совмещает отдых и работу, а его супруга Лиана нежится на пляже, ходит в ресторанчики и на шопинг. Везде вместе с собой молодая мама берет маленькую дочку.

«Селинчик тоже на шопинге», — поделилась Лиана кадрами в сторис Instagram, на которых запечатлела малышку в одном из бутиков огромного торгового центра в Дубае.

Невестка Валерии рассказала, что подрастающая Селин ни в какую уже не хочет лежать в коляске и требует, чтобы мама постоянно держала ее на руках, причем вертикально, чтобы дочь могла рассматривать все вокруг.

«Тусовщица маленькая растет, — рассказала Лиана Шульгина. — Шучу, конечно. Но на самом деле, Селин привыкла к активности, у нее очень насыщенные дни. Что будет делать в Москве, не знаю. Уже думаю над этим».

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