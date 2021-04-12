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«Каждый голосует так, как чувствует»: Валерия оправдалась за судейство на шоу «Маска»

На членов жюри вновь обрушилась критика за разоблачение сильного участника.

«Каждый голосует так, как чувствует»: Валерия оправдалась за судейство на шоу «Маска»
Валерия. Фото: телеканал НТВ

Девятый выпуск шоу «Маска» на НТВ не обошли скандалы. На этот раз решение жюри разоблачить вместо Неваляшки Белого Орла не нашло поддержки у телезрителей. Многие поклонники стали критиковать судей за это решение, и в Сети разгорается настоящий скандал.

Достается и самим членам жюри. Под публикациями Валерии, к примеру, — масса недовольных комментаторов. Певица не выдержала и ответила критикам.

«Каждый из нас голосует так, как чувствует. У нас нет ни малейшей заинтересованности в конкретных масках», — объяснила звезда. И добавила: «Кого бы ни открыли, найдутся те, кому это не понравится».

К слову, это не первое недовольство поклонников шоу судейством в нынешнем сезоне. К примеру, ранее Филипп Киркоров даже отказался от права председательствовать за то, что его захейтили из-за спасения Единорога ради дочкиного спокойствия.

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