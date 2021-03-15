На день рождения Семенович засветила дорогое кольцо и уехала с подругами в Египет

Еще 1 марта день рождения отметила яркая певица Анна Семенович. Почему мы пишем об этом спустя две недели? Потому что именно на столько артистка растягивает свой праздник, разделяя его на несколько этапов.

Первый и самый главный — ужин с родителями и братом, он традиционно проходит в сам день рождения, в первый день весны. Далее обязательно идет вечеринка с друзьями-фигуристами и близкими подругами. На прошлой неделе звезда собрала свою проверенную годами компанию из 30 человек в модном столичном клубе.

Традиционно именинницу буквально осыпали цветами и дорогими подарками. Татьяна Навка подарила роскошные золотые серьги, Эмма Салимова — эксклюзивную джинсовую куртку на дорогом меху, Анастасия Гребенкина и Алика Смехова преподнесли наборы профессиональной косметики, также среди подарков были дорогие сумки и аксессуары любимого бренда именинницы.

Однако самых гостей заинтересовал совсем другой подарок — на пальце у Семенович во время праздника красовалось новое кольцо с бриллиантом. Как известно, некоторое время назад певица рассталась со своим возлюбленным, о чем лично сообщила поклонникам в Instagram, но о ее новых отношениях никто пока еще ничего не слышал. Подруги пытались расспросить Анну о том, кто же сделал ей такой многозначительный подарок, но она лишь загадочно улыбалась и старалась перевести тему. Вполне возможно, что у певицы появился новый кавалер, но она скрывает его даже от ближайших подруг.

На следующий день после шумной вечеринки Семенович сделала сама себе подарок, который считает самым лучшим, — улетела в компании подруг в роскошный отель в Египте. Из-за пандемии в прошлом году артистка осталась без своего любимого моря и теперь наверстывает упущенное. За тем, как звезда проводит время в теплых краях, можно понаблюдать на ее странице в Instagram.

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