Васильев назвал ультрамодным: Волочкова вышла на пикник в худи и джоггерах салатового цвета

Балерина Анастасия Волочкова активно ведет микроблог в Instagram, где делится новостями из личной и творческой жизни. С наступлением тепла, пришедшего в Москву, звезда решила устроить пикник и пригласила друзей. Об этом она рассказала в соцсети, поделившись снимком около костра.

Волочкова позировала в салатовом трикотажном костюме, состоящем из худи и джоггеров. Ранее историк моды Александр Васильев обратил внимание на этот оттенок. Он назвал его ультрамодным, но все таки однодневным, поскольку остротрендовая вещь быстро выходит из моды.

Балерина недавно похудела, и брюки оказались ей довольно велики. Но настроения звезде это не испортило. Она считает, что стройность — это намного лучше, чем лишний вес.

«Открыли сезон», — сообщила Волочкова.

Правда, комментарии звезда закрыла, чтобы не расстраиваться из-за негативной обратной связи. Поэтому узнать мнение поклонников о ее образе, увы, невозможно.

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