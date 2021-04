«Наклонилась-то как»: Каменских в микробикини сексуально показала красоту своих форм в Мексике

Настя Каменских всегда обладала притягательной внешностью. Певица не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Кудрявая певица легко завоевывает мужские сердца, но ее мужем стал Потап, с которым она много лет пела дуэтом. И хоть они утверждали, что «не пара», сыграли свадьбу в 2019 году. Примечательно, что новый статус не повлиял на девушку. Она по-прежнему любит публиковать пикантные снимки, хвастаясь своей красотой.

Этой весной Каменских отправилась в Мексику. Теперь она снова отдыхает на морском побережье. Первым делом певица устроила фотосессию на песчаном пляже. Она облачилась в белый купальник в полоску и стала позировать в лучах солнца. Артистка облюбовала качели, на которых с удовольствием покаталась. При этом Настя сексуально засветила все прелести фигуры от ложбинки до загорелых бедер.

Потом жена Потапа поиграла с бюстом на камеру, принимая разные позы, чтобы показать всю красоту своих форм. При этом она игриво улыбалась.

«Это место меня сводит с ума. Обожаю местную еду. Кайфую от того, как здесь все одеваются, стиль свободы и любви. Люди необыкновенные, беззаботные, веселые. Я не знаю, как будет дальше, но сейчас this is my place», — рассказала звезда.