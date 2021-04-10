«А трусики забыла?»: Настя Каменских в горчичном бикини обнажила «божественные ножки»

Настя Каменских не скрывает, что ей нравится проводить время с близкими. При этом она не перестает удивлять поклонников. Девушка выучила испанский язык и уже не первый год строит сольную карьеру. Потам стал мужем певицы, а также ее продюсером. Он во всем поддерживает артистку. Она даже по-прежнему радует фанатов пикантными фото. Украинская исполнительница знает, что у нее эффектная внешность и любит подчеркнуть формы смелыми нарядами.

Недавно Каменских снова устроила себе отпуск. Она приехала в Мексику, где провела несколько дней. На отдыхе девушка предпочитала носить минимум одежды. Она с собой привезла чемодан купальников. Однако накануне певица попозировать в горчичном бикини. Облегающий лиф подчеркнул ее пышный бюст. При этом изящные бедра Настя прикрыла шелковым платком. Цепочка с шеи спускалась в ложбинку и опоясывала талию.

«Спонтанные решения часто ведут нас к лучшим моментам в жизни», — загадочно написала девушка.

Поклонники заметили, что артистка ведет тебя странно. При этом она сразила подписчиков своими стройными ногами и наливным бюстом. Некоторые даже заподозрили ее в беременности, но пока певица не реагирует на домыслы фанатов. «Я одна беременность вижу?», «А трусики забыла? Странно, что прикрылась», «Такие ножки красивущие», «Глаза смотрят только в ложбинку», «Срамоту прикрыла?» — стали писать подписчики.

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