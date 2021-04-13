«Просто бронзовый загар»: Лопырева в белоснежном купальнике засветила округлые бедра на пляже

Виктория Лопырева в свое время стала «Мисс Россией». После этого девушка стала много путешествовать по миру. Она развивается в разных сферах. При этом блондинка часто участвует в фотосессиях. Даже после родов она может похвастаться подтянутой фигурой. Светская львица растит двухлетнего сына Марка Лео. Молодая мама успешно совмещает материнство и работу. Примечательно, что уже несколько месяцев она находится в Дубае, где на днях организовала фестиваль «Матрешка».

Теперь Виктория устроила себе небольшой отдых. Она отправилась на пляж, где занимаются катанием на досках для серфинга, а также полетами на парапланах.

«Мы приехали на Кайт-Бич. Дикий солнцепек, конечно. Этот пляж отличается от лакшери пляжей при отеле. Выглядит, как в Майами. Здесь все такие кайд-серферы. Я никогда не каталась и думаю, что не буду», — поделилась девушка.

Позже Лопырева продефилировала по побережью. Она предстала в белоснежном слитном купальнике. Модель показала округлые бедра и стройные ноги. Блондинка похвасталась бронзовым загаром, который еще сильнее выделялся благодаря белому цвету ее монокини.

Поклонники были сражены ее безупречной фигурой. Они одарили Викторию комплиментами. «Какая красивая», «Это не мама, а богиня», «Крутая!», «Загар просто нереальный», «Чумачечая», «Сногсшибательные формы», «Просто бронзовый загар — мечта», «Какая роскошная, Вика», «Не знаешь, чему завидовать — фигуре или тому, что на отдыхе», «Классная вода, говорите?», «Куколка», «Ноги выше пальм», — прокомментировали пост подписчики.

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