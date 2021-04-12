Вечериночка в Дубае: Лопырева в сверкающем платье в пол с разрезом повеселилась с Милохиным

Виктория Лопырева привыкла быть в центре внимания. Девушка регулярно путешествует. Уже не первый год она проводит время в Дубае весной. Там блондинка воспитывает сына Марка Лео, а также видится с друзьями и занимается рабочими делами. Она вновь организовала фестиваль «Матрешка». Более того, победительница конкурсов красоты готовится показать себя на Expo Russia. Она много сил вложила в мероприятие, которое шло несколько дней.

В первый день Лопырева предстала в алом платье с пайетками. Облегающий наряд дополнили босоножки на шпильке. Приехал в Арабские Эмираты и принял участие в фестивале Даня Милохин. Блогер привнес нотку веселья и безумия в светское мероприятие.

На второй день Виктория уже предстала в платье в пол с элегантным разрезом и пайетками лазурного цвета. На ее шее красовалось бриллиантовое колье. Она устроила банкет, но также не обошлось без танцев. Из куска льда уже была сотворена матрешка. Также Лопырева сняла видео с Милохиным, на котором ее наряд менялся на красное платье с красивой линией декольте.

Поклонники отметили, что мероприятие оживилось с появлением блогера. Также многие пришли в восторг от луков бизнесвумен:

«На вас все шикарно!», «Вы просто восторг», «Неожиданно и из-за этого очень круто!», «Блеска много не бывает», «Оба платья шикарны!», «На вас смотреть — одно удовольствие!!», «Как же красиво».

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