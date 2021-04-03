Стильная мама: Лопырева в велосипедках и с белой сумкой Chanel сводила сына в зоопарк в Дубае

Виктория Лопырева уже длительное время путешествует. Если в прошлом году ей компанию составлял муж Игорь Булатов, то теперь бизнесмен получил новую должность, поэтому находится в Республике Коми. А вот модель наслаждается теплой погодой в Дубае. Она призналась, что не собирается там быть весь год и даже планирует приехать в Россию. А пока девушка занимается делами, видится с друзьями и растит сына Марка Лео.

Обычно Виктория не часто показывает наследника. Однако выходной она провела с ним в зоопарке. Девушка привела его в место, где мальчик увидел экзотических птиц и животных. При этом модель была одета в стиле спорт-шик. Она подчеркнула стройные ноги велосипедками, а также надела футболку с толстовкой, кроссовки, а на ее плече красовалась белая сумка Chanel. Сын Лопыревой предстала с модным ирокезом на голове.

«В период каникул, думаю, будет очень актуально рассказать про ещё одно место, куда можно сходить с малышом. На этот раз мы побывали в „Зеленой планете Дубай“, где можно вблизи посмотреть на разных птиц , лемуров и даже кенгуру. Я не люблю цирки и зоопарки, вообще не люблю места, где животным некомфортно, но Марку Лео понравилось наблюдать за прыгающими лори и птицами порхающими с ветку на ветку. Каждую неделю ходим в новое место, спасибо всем мамам, которые дают мне классные советы про интересные места для деток в Дубае », — рассказала звезда.

Булатов отреагировал на фото. «Мои любимые», — написал он. Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие также отметили, что Марк Лео подрос. «Это очень интересный парк. Были там», «Глядя на Вику хочется самой стать мамой!», «Сынок так на вас похож», «Какой модный парень! Прическа огонь! На маму похож», «Всегда модная и стильная», — прокомментировали пост подписчики.

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