«Какая красота!»: Рудова отметилась в легком платье из шифона и косухе цвета карамели

Актриса призналась, что любит современный мир за то, что она может носить все. Она похвасталась своим новым образом.

Наталья Рудова не скрывает, что у нее давно появился свой стиль в одежде. Звезда сериала «Татьянин День» обладает притягательной внешностью. Зачастую она носит легкие платья, шорты и мини-юбки. Однако девушка признавалась, что ее любимым предметом гардероба являются пиджаки оверсайз. Она их одалживает у друзей-парней. В такие пиджаки с «мужского плеча» на ней смотрятся как платье.

13 апреля Рудова решила похвастаться очередной обновкой. Она получила кроссовки на толстой подошве с золотыми блестками Liu Jo. Актриса не скрыла своих эмоций.

«Хвастаюсь! Боже! Добрый вечер! Новые невероятные кроссовочки в мою коллекцию. Я ворона. Посмотрите, какая красота! Просто невероятные!» — заявила она.

Наталья сразу примерила обновку. Она сочетала обувь с легким шифоновым платьем с цветочным принтом. Такой наряд актуален, так как еще недавно Эвелина Хромченко заявила, что цветочные принты в моде. также артистка подчеркнула талию с помощью широкого пояса, который подобрала в тон косухе цвета карамели.

«Сто лет назад женщина должна была соблюдать строгие правила в одежде. Корсет, перчатки, шляпка. Еще в прошлом веке женщин в брюках не пускали в рестораны. Юбка до колена порицалась и давала бабушкам у подъезда повод для пересудов. Каждый раз думаю об этом я радуюсь, что живу в 21 веке и могу наряжаться, как хочу. И даже сочетать легкое платье с комфортными кроссами», — высказалась Рудова.

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