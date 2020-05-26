«В стиле городской шик»: невестка Орбакайте отметилась в велосипедках и пиджаке оверсайз

Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков уже несколько лет состоит в браке с Аленой Красновой. Молодые люди живут для себя и о детях пока не думают. Влюбленные самоизолировались на бывшей даче Аллы Пугачевой. Два месяца они провели уединенно. Но 21 мая внук Примадонны отметил день рождения. Он сделал это сначала скромно, без посторонних, а спустя почти неделю пара приняла гостей и закатила вечеринку.

Если ранее Алена поздравляла мужа, облачившись в широкие джинсы и топ, то на этот раз девушка по-настоящему нарядилась. Она предстала в черных велосипедках, напоминающих шорты, а также в пиджак оверсайз с цепочками. Мюли на шпильке, а также розовая сумка дополнили образ. Черный монохром подчеркнул идеальную кожу девушки и ее длинные ноги.

«Какой хороший сегодня день выдался. Мы ждали хорошей погоды, чтобы отпраздновать День Рождения Никиты! Впервые за 2,5 месяца к нам наведались наши дорогие друзья, которые не выходили на улицу все это время и были просто счастливы увидя людей», — написала невестка Орбакайте.

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие восхищаются ее чувством стиля. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит персональный стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Модный, стильный и элегантный черный тотал лук в стиле городской шик. Лаконичная подача самодостаточного черного цвета и классическая основа придают образу шика. Грамотная и модная расстановка акцентов. В весенне-летнем сезоне дизайнеры советуют демонстрировать что-то одно: либо ноги, либо подтянутый пресс… в данном образе акцент на стройных длинных ногах. Объемный верх в классическом стиле придают элегантности и хрупкости. Цепи — один из самых модных декоративных элементов, украшают и разбавляют черный тотал лук. Квадратный мыс обуви тоже на пике моды в этом сезоне. Присутствует только один контрастный цвет в разных оттенках — красный в педикюре и его пастельная версия в сумочке и помаде. Естественный макияж, с акцентом на ухоженность, соответствующая прическа. Элегантность во всем. Акцент на качестве. Образ — Леди на прогулке по городу. Сейчас очень модно классические пиджаки носить именно с шортами», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.