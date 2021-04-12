«Домашнего производства?»: Галкин запечатлел, как сын Гарри ужинает в замке

Максим Галкин и Алла Пугачева счастливы вместе уже почти 20 лет. Они воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которые не дают им скучать. В прошлом году дети пошли в первый класс. Однако они всегда находят время на игры и хобби. Если дочка Примадонны интересуется модой и играет на фортепиано, то ее брат давно проявил себя, как мастер на все руки. Мальчик нравится все чинить и мастерить, а недавно он стал учиться фотографировать.

Ранее Галкин хвастался, что для его наследника позировала соседская девочка. Гарри фотографировал ее на профессиональный фотоаппарат. Он также установил дома дополнительный свет. Как оказалось, мальчик также фотографировал интерьер в замке. В его объектив попадали картины, которые там висят и старинная мебель. Вечером 12 апреля Максим помог сыну оформить фотографии в альбом.

При этом Гарри ужинал. Он держал в руках жарены тост, а рядом с ним стояла чашка с чаем.

«Приятного аппетита, Гарри!» — сказал ему папа. «Спасибо!», — ответил малыш. «Вот видите, мы распечатываем фотографии Гарика, которые мы составили вместе с ним в целый альбом. Видите, как получилось: „Гарри Галкин. Искусство“. Класс, да?» — похвастался артист. «Нужно сбегать на третий этаж с гамбургером!» — отметил Галкин-младгий. «А это у тебя гамбургер домашнего производства? Ты за степлером?» — уточнил шоумен. «Только надо со мной идти», — предупредил ребенок. «Ну хорошо», — согласился Максим.

Вскоре они показали толстую стопку листков, которые были соединены степлером. Гарри показал часть снимков, но при этом вел себя скромно.

«Вот такая газета у нас получилась», — сказал он. «Все фотографии Гарик сам делал», — подчеркнул его папа. «Из нашего замка», — добавил сын звездной пары.

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