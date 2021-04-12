Декольте сногсшибательное: Барановская в силуэтном платье в пол блистала на премии «Браво»

Телеведущая отметилась в Большом театре. Она выбрала скромный образ для светского раута.

Юлия Барановская уже длительное время работает на телевидении. Девушка смогла построить карьеру, когда рассталась с футболистом Андреем Аршавиным. Она стала примером настоящей силы духа для многих людей, так как осталась одна с тремя детьми. Однако звезда мечтает встретить новую любовь, хотя теперь о личной жизни рассказывает редко. В свои 35 лет Юлия выглядит молодо и может похвастаться стройностью.

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Минувшие два дня она провела на премии «Браво». Девушка сначала предстала в платье с юбкой плиссе в Доме литераторов. Наряд подчеркнул стройность ее ног. Потом телеведущая уже красовалась в черном платье в пол с разрезом спереди. Силуэтный наряд с эффектом мерцания дополнили лодочки и миниатюрная сумка, создав монохромный лук.

Алая помада и нежные локоны придали образу еще больше женственности. Барановская позировала на красной дорожке в Большом театре, где также прошел еще один день церемонии награждения премии. Ее сопровождал коллега Максим Привалов.

«Церемония была очень красивой и торжественной. Отдельным подарком стал приезд легендарного итальянского баритона Массимо Кавалетт», — отметила звезда.

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