«Не могу сказать ребенку «нет»: Барановская поделилась, как справляется с волнением за детей

12-летняя дочь Юлии Барановской и Андрея Аршавина, Яна, растет бесстрашным ребенком и любит коллекционировать острые ощущения. У девочки отсутствует страх высоты. В поездке по Пуэрто-Рико она очень просилась прокатиться на одном из самых длинных в мире зиплайнов (спуск по стальному канату с высоты. — Прим. авт.), а недавно прыгнула на тарзанке в парке экстремальных развлечений со стометровой высоты.

В свежем интервью журналисты спросили Барановскую, что она чувствует, когда видит, как ее ребенок совершает подобные трюки. Известная телеведущая ответила, что в подобные моменты сердце уходит в пятки.

«Когда Яна первый раз прыгала с тарзанки головой вниз, я стояла, смотрела на это и плакала. Но я не могу сказать ребенку «нет». Она же все равно прыгнет с этой тарзанки, если захочет, — поделилась звездная мама с изданием 7days. — Я стараюсь не думать ни о чем страшном, чтобы не нагнетать, стараюсь всегда мыслить позитивно. Потому что сила материнской мысли — она очень мощная».

Стоит добавить, что не только Яна, но и юный Арсений Аршавин любит экстрим и не может усидеть на месте. Так что у Барановской две непоседы, за который постоянно приходится переживать. Хорошо, что 35-летняя звезда уже выработала свой метод справиться со стрессом.

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