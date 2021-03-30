Юлия Барановская в комбинезоне и серебристых лодочках поддержала сына на модном показе

Юлия Барановская уже много лет сама воспитывает троих детей — Артемия, Яну и Арсения. После расставания с футболистом Андреем Аршавиным девушка смогла построить карьеру на телевидении и теперь является завидной невестой. Она успевает совмещать работу и материнство. Более того, Юлия часто ездит в отпуск с наследниками, показывая им не только другие страны, но и интересные уголки России.

Недавно она побывала на Белом море, где увидела тюленей в их среде обитания. Вместе с Юлией совершили увлекательное путешествие и ее дети. А уже 29 марта телеведущая вернулась в Москву и сразу окунулась в светскую жизнь. Ее младший сын принял участие в показе детской одежды. Мероприятие организовала Яна Рудковская. Дети знаменитостей демонстрировали на подиуме наряды из магазина «Кенгуру».

Сначала восьмилетний Арсений представил спортивный стиль — горчичные шорты, водолазку и джинсовую куртку. Он уверенно шел по подиуму, пританцовывал и даже дал пять коллеге, который проходил мимо. Второй выход стал более серьезным, так как он переоделся в черный костюм и вел за руку девочку, облаченную в пышное розовое платье. Мальчик смущался, но мама его пыталась поддержать.

«Улыбнись», — крикнула сыну Юлия.

Сама телеведущая предстала на публике в черном комбинезоне и серебристых лодочках на шпильке. Она заплела волосы и сделала высокий хвост. Барановская пообщалась с Рудковской и сделала с ней совместные фото. Девушка не скрывает, что гордится своими наследниками.

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