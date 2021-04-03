Строгая элегантность: Муцениеце вышла в свет в черном силуэтном платье в пол с открытыми плечами

С новой силой закипела светская жизнь после ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Церемонии и премии, вечеринки и тусовки, дни рождения и концерты – селебрити очень истосковались по всем этим мероприятиям. И с наступлением весны яркие события не заставили себя ждать.

Накануне в Школе современной пьесы, где недавно Яна Рудковская устроила показ детской моды с участием звездных наследников, состоялось мероприятие от журнала GQ — церемония вручения премии GQ Super Women. Ежегодно награда вручается самым выдающимся звездам современности, которые проявили себя в самых разных областях и направлениях.

Среди гостей вечера – целая плеяда звезд. В числе приглашенных актриса и телеведущая Агата Муцениеце. Девушка вышла в свет, соблюдая дресс-код вечера. Она отдала предпочтение классике, примерив черное силуэтное платье в пол с открытыми плечами и приспущенными рукавами-фонариками.

В прошлом году Агата Муцениеце рассталась с актером Павлом Прилучным. Многие поклонники девушки отметили, что развод пошел ей только на пользу.

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