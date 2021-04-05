«Какая девочка-мечта»: дочка Брежневой в лиловом бикини продемонстрировала округлости фигуры

Вера Брежнева уже длительное время счастлива в браке с Константином Меладзе. Певица в 39 лет обладает стройной фигурой и до сих пор сводит с ума мужчин. Примечательно, что ее красоту унаследовала старшая дочка Соня от первого брака с Виталием Войченко. Она уже давно живет в США, но недавно приехала в Арабские Эмираты. Там девушка не только отметила 20-летие, но и увиделась с сестрой Сарой и своей мамой.

На днях Брежнева устроила ужин с близкими в ресторане в Дубае. Она щеголяла по побережью в топе и брюках, демонстрируя свою талию. Однако поклонники отмечают, что ее дочка выросла настоящей красавицей, как мама. Накануне Соня устроила фотосессию на пляже. Она предстала в лиловом мини-бикини. Наследница артистки показала стройные ноги и плоский живот. При этом она засветила и грудью без push-up.

«Всегда голодная», — написала Соня.

Поклонники оценили кадры, на которых девушка не побоялась оголить свои прелести фигуры. Многие были сражены естественной красотой юной особы. «Ты самая прекрасная и фигура прекрасна», «Ох уж эти родинки», «Трусы-то натянула», «Какая девочка-мечта», «Твой холмик прекрасен», «Голодная деточка», «Обворожительная зажигалочка», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что Брежнева мечтает снова стать мамой. Она хочет родить двоих детей от Меладзе.

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