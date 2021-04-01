«Ох и без нижнего белья»: Вера Брежнева в полупрозрачном платье предстала перед Монатиком

Вера Брежнева не скрывает, что очень любит свою родину. Родилась она в городе Каменское и теперь часто ездит в Киев, где живут ее родные. При этом певица восхищается и многими украинскими исполнителями. Давно у артистки возникли теплые отношения с Монатиком. Она не раз приезжала к нему на концерты, а в прошлом году они записали вместе песню и сняли совместный клип, чем порадовали фанатов.

1 апреля Монатик отмечает день рождения. Вера поспешила его поздравить. Она сделала это не лично, а в соцсети, так как находится в Дубае с дочками и сестрами. Так вышло, что накануне у ее старшей наследницы Сони тоже был день рождения. Поэтому артистка находится с дочкой, отмечая это событие.

Однако на фото, которое опубликовала Брежнева, она предстала в полупрозрачном золотом платье с бахромой. Наряд едва прикрывал интимные части тела. Сквозь тонкую ткань было видно, что позирует певица без нижнего белья. В кадре она смеялась вместе с Монатиком, который стоял рядом.

«Это так круто, что наши музыкальные пути пересеклись и я смогла почувствовать еще глубже, узнать как человека и профессионала! Познакомиться ближе с семьей, с Ириной Монатик! Сегодня праздник музыки, ритма и любви. Сияй, Димочка! Я радуюсь сильно. Отправила все пожелания лично», — написала она.

Поклонники присоединились к поздравлениям. При этом у многих пикантный образ артистки вызвал изумление. «Какая вы красивая и худенькая», «Что у Веры между ног?», «Вера, вы здесь как 20-летняя девушка. Красотка», «Ох и без нижнего белья», «Такой наряд. И куда смотрит Костик?», «Вера вы такая сияющая, лучистая!!!», «Ты к нему клеишься?», «Длинноногая бестия», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: