Три блондинки: Брежнева в лифе и белоснежных брюках поужинала с близкими в Дубае

Певица оделась в одном стиле с сестрами и старшей дочкой, чтобы красиво провести вечер в фешенебельном ресторане.

Вера Брежнева всегда умела выделяться из толпы. Только благодаря внешности, которая завораживает мужчин, певица смогла завоевать любовь миллионов поклонников. Уже длительное время девушка выступает на публике. Ее образы всегда очень женственные и притягательные. На сцене она предстает в длинных платьях в пол или костюмах. А вот в обычной жизни артистка носит как спортивные наряды, так и джинсы с футболкой.

Недавно Вера устроила себе каникулы. Она приехала в Дубай с сестрами и подругой Ханной Хмелевой. Поводом послужило то, что у ее старшей дочки Сони состоялся день рождения. Знаменательную дату девушка решила отметить в Арабских Эмиратах. Однако почти каждый день дружная компания находит повод, чтобы развлечься. 4 апреля певица отправилась в фешенебельный ресторан на ужин. Брежнева облачилась в лиф и белоснежные брюки с жакетом. Наряд позволил ей подчеркнуть талию и плоский живот.

Сестра и подруга звезды выбрали черные лаконичные платья. А вот Соня оделась под стать маме. Она тоже показала достоинства фигуры в топе и брюках клеш. Поклонники восхитились дружной семьей. Получила множество комплиментов и Соня.

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