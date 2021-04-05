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«Невероятный вид»: Лопырева в пышном платье канареечного цвета позировала на террасе в Дубае

Модель устроила фотосессию у бассейна. Она подчеркнула свои загорелые ноги эффектным нарядом.

«Невероятный вид»: Лопырева в пышном платье канареечного цвета позировала на террасе в Дубае
Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Виктория Лопырева в свое время была первой красавицей Ростова, а потом она прославилась на всю страну, получив титул «Мисс Россия». Девушка успела поработать телеведущей, но больше ее привлекает работа модели, а также она занимается рядом проектов. Вот уже второй год подряд жена Игоря Булатова отдыхает в Дубае, где у нее появилось много друзей. Также именно там она организовывает фестиваль «Матрешка».

На днях Виктория посвятила целый день сыну Марку Лео. Они посетили местный зоопарк, где двухлетний малыш увидел птиц и разных животных. А вот позже у девушки состоялась модная фотосессия в новом отеле. Она вышла на террасу с бассейном в эффектном платье из шифона канареечного цвета. Лопырева надела босоножки на шпильке, сделав ноги еще длиннее.

«Невероятный закат, невероятный вид на террасе нового отеля», — отметила модель.

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