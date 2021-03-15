«Отдельный вид искусства»: Лопырева в мини-шортах показала невероятно стройные ноги

15 марта модель и телеведущая Виктория Лопырева опубликовала новое фото со своего продолжительного отдыха в Дубае. Пока возлюбленный красавицы — бизнесмен Игорь Булатов — работает на износ, мать его ребенка наслаждается жизнью в теплой стране и не экономит на себе.

На новом снимке Лопырева запечатлелась вместе с подругой Натальей Буткевич. Обе красавицы демонстрируют свои ноги в мини-шортах, но Виктория просто бьет все мыслимые и немыслимые рекорды по стройности ножек. Не иначе, она знает какой-то волшебный секрет.

Поклонники известной блондинки не смогли пройти мимо этого эталона тонкости и изящества.

«Ваши ноги — отдельный вид искусства», «Вика, конечно, модель. Эти ноги…», «Вика худышка! Красотка! Всегда в форме», «Ноги головокружительные!», «Ну шикарные ноги, Виктория», — такие комментарии оставили под фото подписчики Лопыревой.

Напомним, ранее красавица признавалась, что у нее 39-й размер стопы.

Кстати, многих фанатов телеведущей волнует, состоится ли в этом году в Дубае фестиваль русской культуры «Матрешка», одним из организаторов которого является Виктория. 37-летняя звезда отвечает в комментариях, что подготовка к мероприятию находится «на низком старте». Она надеется, что событие разрешат провести в апреле.

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