Словно француженка: Водянова в блузке с кружевом и юбке макси устроила пикник с друзьями

Модель в солнечный день устроила трапезу на траве у одного из учебных заведений в Париже.

Наталья Водянова не скрывает, что ей нравится вести насыщенную жизнь. Хотя девушка теперь редко дефилирует на подиумах, она всегда становится почетной гостьей на показах, а устроить фотосессию с ней хотят все именитые фотографы. Русская красавица живет в Париже в роскошном особняке. В прошлом году она сыграла свадьбу с миллиардером Антуаном Арно. Они вместе воспитывают пятерых детей, но только двое из них бизнесмену родные. Остальных наследников девушка родила в первом браке.

После самоизоляции Наталья редко покидала свой дом. Она привыкла устраивать онлайн-встречи. Однако постепенно модель стала принимать дома гостей. Со своими детьми она каждые выходные находит новые и интересные занятия. Однако на этот раз в разгар рабочих будней модель увиделась с друзьями, устроив с ними пикник в одном из парижских скверов, рядом с учебным заведением. На новом фото Водянова предстала на пледе в окружении друзей.

Для такого случая она облачилась в белую блузку с кружевом и черную юбку макси с разрезом. Наталья собрала волосы в хвост и надела солнцезащитные очки. Модель предпочла стиль француженок, примерив элегантный наряд с романтическими нотками.

Как оказалось, у одного из друзей девушки день рождения. Она отметила, что скоро с ним еще увидится. А поклонники, в свою очередь, восхитились тем, как выглядит Водянова. Многие отметили, что она настоящая леди:

«До чего красивая», «У нас такой пикник не устроишь», «Как кадр из фильма», «Элегантная такая, прям дама», «Затмили всех своей грацией».

Смотрите также: