Стильный white look: Водянова в белоснежных джинсах и блузке с рюшами запечатлелась дома

Наталья Водянова уже много лет живет в Париже. При этом она не забывает о своих краях и регулярно приезжает в Россию не только по делам, но и чтобы навестить близких. В прошлом году модель показала крайний север страны своим старшим детям от первого брака: Лукасу, Неве и Виктору. Также у нее есть еще два сына Максим и Роман от нынешнего избранника Антуана Арно. Детей богатейшего человека на планете она оберегает от лишнего внимания публики.

Влюбленные вместе уже 10 лет, но только в прошлом году они сыграли свадьбу. При этом пышный банкет они отложили до окончания пандемии. Большая семья живет в просторном парижском особняке. Там модель все обустроила по своему вкусу. За большим столом она собирает пятерых детей и родных за ужином, а в отдельном кабинете девушка уединяется, когда работает или проводит онлайн-встречи. Выходные Наталья посвящает детям, а вот буди у нее всегда проходят насыщенно.

Примечательно, что даже дома Водянова предпочитает выглядеть элегантно. Ее редко можно увидеть в пижаме или халате. На свежем фото девушка запечатлелась утром с чашкой любимого напитка. Она позировала без укладки и макияжа, но при этом в стильном образе в едином цвете. Модель надела белоснежные джинсы с высокой посадкой и блузку с рюшами. У нее получился white look.

«Матча латте? Кто знает, тот поймет», — написала звезда.

Поклонники восхитились естественной красотой Натальи. Многие также отметили, что она выглядит элегантно в повседневном образе:

«Какая красота», «Вам так идет белый», «Ангелочек просто», «Такая молодая без макияжа», «Выглядите изумительно», «Такой наряд романтичный, французский», — прокомментировали пост подписчики.

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