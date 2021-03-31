«Отлично сочетается с лоферами»: Бородина примерила стильный черный костюм в мелкий горох

Телеведущая дала советы, с чем можно носить броский наряд и куда в таком аутфите уместно пойти.

Ксения Бородина после рождения двоих детей стала реже ходить на вечеринки и светские рауты. Однако постепенно она вернулась к привычному ритму жизни. Телеведущая всегда мечтала, чтобы финансовое состояние позволяло ей путешествовать, покупать то, что хочется, и помогать родным. Теперь девушка живет в достатке. Даже после закрытия «Дома-2» она не стала меньше путешествовать или в чем-то себя ограничивать.

Как известно, Ксения ведет ряд других проектов. Также недавно появилась информация, что телестройка скоро вернется на экраны с прежним составов ведущих. Примечательно, что Бородина всегда одета с иголочки. Она не жалеет денег на люксовые бренды, а также носит одежду из шоурумов и масс-маркета. Накануне девушка решила похвастаться своей находкой. Она позировала в студии в черном костюме в мелкий горох. Зауженные брюки и жакет подчеркнули ее фигуру.

Телеведущая распустила волосы и дополнила аутфит красными лодочками. Она призналась, что во второй раз примерила наряд и снова получила много комплиментов.

«Девчонки, спасибо огромное за такие позитивные и приятные комментарии в адрес меня, а особенно в адрес этого костюма. Я сейчас пока шла по коридору, все такие: „О, о! Как непривычно, классно! Моника Беллуччи“. Каких только комплиментов я не получала. Я думаю, вы тоже в таком костюме будете очень круто выглядеть. Он, конечно, на мой взгляд, не повседневный. Можно в таком пойти на свадьбу, на свидание», — рассказала звезда. «Отлично сочетается с лоферами или каблуками», — добавила она.

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