«Кто на маму нападает?»: Подольская показала маленького сына в чернильном комбинезоне за играми

Тяжелый для многих 2020 год стал для семьи Владимира Преснякова и Натальи Подольской одним из самых счастливых. Именно в пандемию семья звездной пары пополнилась еще одним членом семьи — маленьким Ванечкой, родившимся 22 октября. Ребенок был очень долгожданным для четы, впрочем, как и их первый сын — пятилетний Артемий.

Об этом помнят многие поклонники музыкантов. Но, как оказалось, вовсе не бывший зять Аллы Пугачевой. Пресняков попал впросак на шоу «Вечерний Ургант» Первого канала, когда его ведущий Иван Ургант решил вдруг спросить про день рождения младшего ребенка артиста. Певец так и не вспомнил число, а позже не смог назвать и дату появления на свет Темы. Владимир признался, что ему стыдно, но он испытывает проблемы с запоминанием цифр всю свою жизнь. Кроме того, от этого его любовь к сыновьям не ослабевает.

Нарадоваться на маленького отпрыска не может и Наталья Подольская, которая периодически показывает своим фолловерам, как ее малыш развивается. На последнем кадре из ее Instagram видно, что ребенок заметно подрос, окреп, отлично держит головку и владеет ручками. Он с удовольствием стал изучать окружающее пространство и мамино лицо, хватая ее за нос и губы.

«Кто на маму нападает?» — игриво откликнулась на поступок своего сыночка Ванечки артистка.

Смотрите также