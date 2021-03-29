Подольская в трендовом пуховике-баллоне леопардовой расцветки отметилась с семьей на прогулке

Звезда выбрала для променада с мужем и детьми расслабленный стиль.

Наталья Подольская вышла на прогулку с мужем Владимиром Пресняковым и сыновьями Артемием и маленьким Ванечкой в модном пуховике-баллоне. Ранее тренд на актуальные «дутики» поддержали Екатерина Климова, Ксения Собчак и Юлия Михалкова.

Наталья выбрала для своего променада с близкими людьми куртку леопардовой расцветки, подобрав к ней черную шапочку с помпоном. Любопытно, что супруг артистки тоже примерил головной убор с этим пушистым украшением на макушке. Обе звезды предпочли теплые и комфортные одеяния.

Старший сын певицы, Артемий, развлекался на улице катанием на велосипеде, а вот младший отпрыск Натальи, Ваня, все время спал в своей уютной колясочке.

Напомним, малыш родился 22 октября 2020 года. Благодаря этому событию Подольская и Пресняков считают пандемийный год одним из самых счастливых в своей жизни. Чета давно мечтала об отпрыске и наконец их чаяния сбылись.

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