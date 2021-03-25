«Ура, весенние каникулы!»: Орбакайте в джинсах и вязаном жакете запечатлелась со своей дочкой

Кристина Орбакайте не так давно вернулась из США. Не секрет, что певица живет на две страны. Ее муж Михаил Земцов занимается бизнесом и имеет недвижимость в Америке. Пара часто останавливается в доме в Майами, а также в квартире в Нью-Йорке. В этом городе учится их дочка Клавдия. Восьмилетняя девочка отлично разговаривает на английском языке, поэтому не испытывает трудностей в общении со сверстниками в другой стране.

Регулярно Орбакайте возвращается в Москву. Она играет в театре, принимает участие в телепередачах и недавно возобновила концерты. Вот уже почти месяц певица находится в разлуке с родными, но не теряет с ними связь. 25 марта она обрадовалась, что у ее наследницы начались каникулы в школе. Она поделилась фото с Клавдией. В кадре Кристина позировала в джинсах, черной рубашке и вязаном жакете на пуговицах. Она обнимала девочку, одетую в голубую футболку с принтом.

«Ура, весенние каникулы!» — написала звезда.

Поклонники отметили, что Клавдия не только очень загорелая, но и высокая для своего возраста. Многие заявили, что у нее с мамой одинаковая улыбка:

«Какие вы красивые», «А у нас уже заканчиваются, в понедельник в школу», «Какие милые девочки», «Красотки», «Загорелая школьница», «Одни глаза, одна улыбка», «В США учится — круто», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в сентябре Кристина Орбакайте сама отвела дочку в школу на уроки. Она старается все свободное время посвящать ей.

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