«Могу накраситься»: Эмбер Херд ответила на упрек в том, что ходила без синяков после драки с мужем

Бывший адвокат Джонни Деппа указал на то, что якобы избитая супругом актриса устроила себе фотосессию без следов побоев.

26 марта голливудская актриса Эмбер Херд, что продолжает доказывать в суде свое избиения со стороны бывшего мужа Джонни Деппа, схлестнулась в Twitter с адвокатом скандального супруга.

Юрист Адам Уолдман, который ранее представлял интересы Джонни, опубликовал в социальной сети отрывок из дачи показаний Эмбер по инциденту 15 декабря 2015 года. В нем актриса рассказывает, что после драки с мужем у нее были ушибы ребер, синяки по всему телу, сломанный нос, разбитая губа и фингалы под обоими глазами. Адвокат написал, что суд поверил женщине, и тут же опубликовал снимки с ее пляжной фотосессии того периода, на которых Херд совсем не выглядит избитой.

Актриса не заставила себя долго ждать и написала едкий ответ на этот пост.

«Да, мистер Уолдман, я могу накраситься в данном случае, а вы в любом случае останетесь коротышкой», — съязвила Эмбер.

Кстати, на днях Джонни Деппу отказали в повторном рассмотрении дела об «избиении жены» в Великобритании. Напомним, в ноябре 2020 года он проиграл спор в лондонском суде британскому таблоиду The Sun, опубликовавшему статью об избиении актером своей супруги.

Смотрите также: