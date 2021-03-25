«Какой рельеф и тонкая талия»: Чехова в кружевном белье взбудоражила мужчин аппетитными формами

Анфиса Чехова в свое время стала знаменита, когда вела пикантную передачу для взрослых. Девушка с выдающейся фигурой всегда подчеркивала с помощью нарядов свои достоинства. Платья с акцентом на талии и блузки с глубоким декольте — главные атрибуты ее гардероба уже много лет. Сама телеведущая не скрывает, что именно ее красота прибавляет ей лайков в соцсетях. Она даже посвятила оду своей пятой точке несколько лет назад.

Пока Анфиса лишь мечтает об отпуске. Однако она решила опубликовать архивное фото, чтобы взбудоражить мужчин. Девушка сопроводила пост любовным стихотворением. При этом в кадре она позировала в кружевном нижнем белье с нюдовыми вставками. Брюнетка продемонстрировала пышный бюст и округлые бедра. Также она похвасталась плоским животиком и тонкой талией.

«А помнишь, как все продолжалось? Вокзалы, отели, по телу дрожь. Мы рушили все, к чему прикасались. Ты шептал мне: „Я твой!“ Я кричала: „Ты врешь!“ И лето втекало в осень, мы меняли пароли и города…» — написала звезда.

Однако поклонники больше оценили не ее творчество, а соблазнительную фигуру. Подписчицы не скрывали, что завидуют такой красоте, а мужчины одарили телеведущую комплиментами:

«Красивая такая», «Потрясающая фигура, талантливая поэзия!! Браво», «И как в вас все так гармонично», «Грудь идеальная», «Ну разве так бывает? Такие орехи и при этом плоский живот! Рыдаю», «Ох, роковая красотка», «Какой рельеф и тонкая талия!», «Богиня морская в кружевах», «Талия роскошная», — прокомментировали пост подписчики.

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