«Захотелось нежности»: Чехова в секси-пижаме взбудоражила фантазию поклонников

Первый день весны Анфиса Чехова решила отметить новым нарядом. Телеведущая порадовала себя шелковой пижамой цвета талой ледниковой воды. Снимками из спальни поделилась в своем Instagram.

«Ну, наконец-то, весна! Так захотелось свежести и нежности! И я решила побаловать себя и купила этот нереальный шелковый комплект», — сказала Чехова.

Фаната понравился новый образ Анфисы.

«Какая красивая! Классная! Красотка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в конце прошлого года телеведущая отметила свое 43-летие. Накануне личного праздника она решилась на кардинальную смену имиджа и отрезал свои длинные локоны. Такой прически, по признанию Анфисы, у нее не было более 20 лет.

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