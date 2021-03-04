«Оделась, как Барби»: Чехова примерила нежно-розовую парку с белым мехом по канту

Такого же тона у нее оказался свитшот и сапоги.

Брюнетка Анфиса Чехова в основном предпочитает наряды в сильных тонах красного, синего или зеленого. Однако весной настроение у звезды неожиданно изменилось. Отправившись на прогулку, она с удивлением взглянула на себя в зеркале лифта и поняла, что нарядилась практически во все розовое.

«Я сегодня оделась, как Барби. Мне так хочется всего розового, весеннего, яркого», — сказал она.

В итоге на ведущей оказалась нежно-розовая парка с пушистой белой окантовкой и воротником из меха, розовый свитшот по фигуре и угги того же оттенка. И только брюки оказались на звезде черными.

Отметим, что розовый цвет является одним самых трендовых в этом сезоне. Актуальны также оттенки груши, серого, желтого, красного, бардового, белого, фуксии и оранжевого. Об этом мы писали ранее.

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