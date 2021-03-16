«Это справедливо?»: актер Сергей Астахов очень удивился тому, что GQ вручил премию Юрию Дудю

51-летнего актера Сергея Астахова спросили что стало для него настоящим открытием в последние годы. Мужчина усомнился, что журналисты это опубликуют, но ответил.

«В прошлом году летчик, у которого отказало все управление в самолете, не растерялся, он не струсил, не спасовал, он в дичайшем стрессе, на грани обморока или разрыва сердца, но все-таки сумел посадить практически без шансов самолет на кукурузное поле и спасти всех пассажиров этого лайнера, — цитирует актера издание WomanHit. — И в этот год журнал GQ присудил премию года не этому летчику, а журналисту Юрию Дудю. Это справедливо? Вот это меня удивило. Очень сильно удивило».

Журналисты отметили, что публика любит медийных персона, но именно это как раз, по мнению актера, и определяет ценность всего происходящего. Такой выбор премии «Человек года» Астахов принять не смог. В том же интервью он назвал себя человеком старой закалки.

Напомним, случай, о котором упомянул Астахов, произошел 15 августа 2019 года недалеко от аэропорта Жуковский. Самолет «Уральских авиалиний» вскоре после взлета столкнулся со стаей чаек, и у него отказали оба двигателя. Экипаж сумел благополучно посадить авиалайнер на кукурузное поле. Все находившиеся на его борту 233 человека выжили, хотя было и 74 травмированных.

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Отметим, что в 2019 году Юрий Дудь получил премию GQ «Лицо с экрана», а «Человеком года» стал Кирилл Серебренников. А в 2020-м главную премию журнала присудили не конкретной персоне, а всем российским врачам.

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