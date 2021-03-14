Богатые тоже плачут: любовные треугольники и другие громкие скандалы в британской королевской семье

В последние 40 лет в семье монархов не все было гладко.

Иногда мировые таблоиды сотрясают новости, участниками которых становятся представители одной из самых известных и обсуждаемых семей – британской королевской семьи. Пожалуй, самой громкой темой десятилетий стал любовный треугольник принца Чарльза. А в последнее время внимание мировых СМИ приковано к Меган Маркл и принцу Гарри, которые в 2020 году решились на невероятный шаг.

Принц Чарльз, принцесса Диана и Камилла Паркер-Боулз

Принц Уэльский женился на Диане в 1981 году. Спустя время у Чарльза завязался роман с его бывшей девушкой Камиллой. В 1992 году Чарльз и Диана официально объявили о своем расставании. А три года спустя принцесса Уэльская сказала BBC, что «в этом браке нас было трое, поэтому он был немного тесным».

Ее развод с Чарльзом завершился в августе 1996 года. Спустя год Леди Ди погибла в автокатастрофе в Париже. Чарльз женился на своей давней подруге Камилле в 2005 году.

Нацистская повязка принца Гарри

Герцог Сассекский считался самым мятежным представителем королевской семьи до того, как познакомился с Меган Маркл. В 2005 году он был вынужден принести публичные извинения.

Все дело в том, что Гарри появился на тематической вечеринке в форме африканского корпуса вермахта с повязкой на руке, на которой была изображена свастика. А случилось это еще и в день памяти жертв холокоста. Снимки просочились в прессу.

«Мне очень жаль, если я кого-либо оскорбил. Это был неудачный выбор костюма, я прошу прощения», — сказал он в своем заявлении в то время. Слова Гарри цитирует Us Weekly.

Стоит отметить, что еврейское сообщество приняло извинения.

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Принцесса Анна оштрафована после укусов собаки

В 2002 году единственную дочь королевы Елизаветы II, принцессу Анна признали виновной в противозаконном деянии. Ее собака напала на двух детей. Пострадавшим Анна выплатила компенсацию в размере 500 фунтов стерлингов, а также судебные издержки. К слову, это был первый раз, когда старший член королевской семьи предстал перед судом за последние сто лет.

Слухи о романе принца Уильяма

В 2019 году герцога Кембриджского заподозрили в романе с Роуз Ханбери, близкой подругой его жены Кейт Миддлтон. Они жили по соседству и воспитывали детей примерно одного возраста. Роман между Роуз и будущим королем Великобритании якобы вспыхнул, когда Кейт была беременна третьим ребенком.

Свидания любовников, по неподтвержденной информации, проходили в доме Ханбери. Когда же Кейт узнала о новой пассии мужа, она сразу же прекратила всякое общение с приятельницей. Впрочем, Уильяму периодически приписывают романы с самыми разными британками.

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Уход принца Гарри и Меган Маркл

Менее чем через два года после свадьбы Меган Маркл и принц Гарри объявили, что после «многих месяцев размышлений и дискуссий» они решили отказаться от исполнения королевских обязанностей. Супруги уехали в США, где прошлым летом купили дом и обеспечили себе финансовое благополучие, заключив сделку с Netflix. Все это время умы фанатов и экспертов будоражат разные мнения.

В недавнем большом интервью Опре Уинфри Гарри признался, что больше всего хочет помириться с отцом. Будущий король Великобритании все еще не простил младшего сына за этот шаг. Но есть и хорошие новости. Герцоги Сассекские ждут появления на свет второго ребенка. Это будет девочка.

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