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Стало известно, почему Елизавета II не будет смотреть большое интервью Меган Маркл и принца Гарри

Королева хочет сосредоточить внимание на другом.

Стало известно, почему Елизавета II не будет смотреть большое интервью Меган Маркл и принца Гарри
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Американский канал CBS показал большое двухчасовое интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри. Во время беседы супруги признались, что ждут девочку, которая должна появиться на свет в начале лета. Также экс-актриса рассказала, как Кейт Миддлтон довела ее до слез, а принц Гарри признался, что мечтает восстановить прежние отношения с отцом, принцем Чарльзом.

Us Weekly сообщает, что королева не смотрела и не будет смотреть интервью внука и его жены. Об основных моментах она узнает от помощников. Издание пишет, что Елизавета II хочет сосредоточить внимание на том, что происходит в ее стране.

Напомним, накануне интервью 94-летняя королева  выступила с обращением на британском ТВ, в котором поздравила с днем Содружества.

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