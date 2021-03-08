Уже отвечает на звонки: принц Гарри мечтает помириться с отцом

Миллионы людей по всему миру ждали большое двухчасовое интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри. В эфире американского канала CBS он вышло вечером 7 марта. В ходе беседы супруги признались, что ждут девочку, которая должна родиться в начале лета. Меган Маркл рассказала, что во время жизни в Лондоне думала о суициде, а принц Гарри признался, что мечтает восстановить отношения с отцом.

Общение Гарри с принцем Чарльзом прекратилось после того, как Гарри и Меган отказались исполнять королевские обязанности. Никаких доводов будущий король Великобритании слушать не захотел. Но если раньше он вообще молчал, то теперь, по словам Гарри, стал отвечать на звонки. С остальными членами королевской семьи у герцога Сассекского вполне нормальные отношения. сообщает Deadline.

Ранее стало известно, что Елизавета II не смотрела и не будет смотреть интервью внука и его жены. По словам британских СМИ, у королевы есть дела поважнее.

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