Сразу юная девушка: Полина Гагарина предстала с нарощенными волосами и без макияжа

Полина Гагарина стала знаменита после участия в «Фабрики звезд». С тех пор девушка сильно изменилась. Сначала она сильно похудела, а потом из брюнетки перекрасилась в блондинку. В последние годы певица также регулярно стрижется. Она предпочитает носить каре. В прошлом году артистка развелась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Обычно с переменами в личной жизни, женщинам хочется и изменит что-то во внешности.

Так как настала весна, Полине захотело тех самых перемен. Однако не исключено, что певица готовится к новым съемкам. В прошлом году она снялась в сериале Бывшие«. Позже она призналась, что у нее планируется съемки еще в одном проекте. За два дня д 8 марта артистка поделилась кадрами, на которых предстала без макияжа и с нарощенными волосами. Она покрасовалась на камеру в новом образе.

«Что скажете? Мое? Или с короткими лучше?» — поинтересовалась звезда.

Поклонники были удивлены. Они разделились на два лагеря. Одни заверили, что с каре певица выглядит лучше, но нашлись и те, кто решил, что с новой прической Гагарина помолодела.

«С длинными просто шикарны», «Скажу, что вам не дашь больше 20 лет», «Если были бы гуще было бы лучше долинные, но а так, вы любая красотка, самая лучшая!», «Лучше короткие», «Каре однозначно!», «Короткие — ваш изюм», «Вам сразу минус лет 10, такая сразу юная девушка», «Выглядишь очень молодо с длинными, мне нравится», — прокомментировали пост подписчики.

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