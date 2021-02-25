«Моя малышка»: Полина Гагарина в черном корсете провела вечер с Еленой Темниковой

Полина Гагарина уже много лет выступает на сцене. В свое время славу ей принес проект «Фабрика звезд». С тех пор она успела сильно преобразиться. После развода с первым мужем Петром Кисловым она сильно похудела. Теперь девушка является одной из самых стройных в отечественном шоу-бизнесе. А в прошлом году завершился еще один брак артистки. Спустя шесть лет отношений она рассталась с фотографом Дмитрием Исхаковым.

Теперь Полина растит сына Андрея и дочку Мию самостоятельно. Она успешно совмещает карьеру и материнство. Певица не скрывает, что каждое утро старается отвести дочку в садик, а уже потом отправляется работать. 25 февраля ей удалось провести вечер с коллегой по «Фабрике звезд» Еленой Темниковой. Они пересеклись в гримерке. По всей видимости, девушкам предстоит выступить на одной сцене.

Гагарина была облачена в черный корсет. А вот бывшая солистка группы Serebro была в белоснежной рубашке. Девушки не только пообщались, но и нежно обнялись.

«Темни! Встречаемся редко, но всегда продолжаем разговор, как будто и не расставались», — призналась звезда.

Елена поддержала коллегу, переживающую развод. «Это точно. Будь счастлива, моя малышка. Лю», — написала она в ответ.

Поклонники были рады видеть девушек. Многие восхитились красотой артисток. «Ой, 2 красотки», «Я болел за вас обоих на „Фабрике“», «Что за котики? Прекрасные», «Какие вы хорошенькие», «Красотки, две очень талантливые певицы», «Какие потрясающие, такое тепло от фото», «Девочки, давайте уже дуэт», — прокомментировали пост подписчики.

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