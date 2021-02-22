Эффектно: Гагарина в белоснежном платье с открытыми плечами и рукавами-буфами разогрела связки

Выпускница шоу «Фабрика звезд», участница конкурса «Евровидение-2015» 33-летняя Полина Гагарина по итогам 2020-го была признана самой популярной певицей года – это показал всероссийский опрос ВЦИОМ. Девушка обошла Аллу Пугачеву, подвинув ее на второе место.

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Неудивительно, что Гагарина сегодня – одна из самых востребованных артисток. Блондинка задействована в нескольких проектах и едва успевает отдыхать. И перед выходом на сцену старается не тратить время впустую – пока ее собирают визажисты и стилисты, она распевается.

Певица показала, как это обычно у нее происходит. Девушка в белоснежном силуэтном платье с открытыми плечами и рукавами-буфами устроила репетицию в окружении стилистов. Ее не смущают ни кисти, скользящие по лицу, ни расчески, которые наводят порядок у нее на голове.

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