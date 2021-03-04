«Пошла в разнос»: 39-летняя Ксения Собчак в одном боди сразила поклонников

Ксения Собчак всегда любила эпатировать публику. Многие помнят, как в Сети появилось ее интимное видео с Тимати. Также в молодости она регулярно носила мини-юбки и короткие платья. Теперь телеведущая сменила имидж. После того, как она сыграла свадьбу с Константином Богомоловым, блондинка предпочитает носить винтажные образы, стильные брючные костюмы и шифоновые платья.

Обычно Ксения лишь в отпуске позволяет себе смелые кадры, на которых позирует в бикини. В свои 39 лет она может похвастаться подтянутой и стройной фигурой. Телеведущая регулярно тренируется, чтобы поддерживать себя в форме. 3 марта она разместила откровенный ролик в соцсети. Девушка предстала в облегающем тонком боди с принтом. Собчак сидела на стуле и демонстрировала прелести фигуры. Она игриво засветила изящные бедра.

«Пошла в разнос», — лаконично заявила звезда.

Отметим, что в январе во время отпуска на Мальдивах она уже устраивала танцы, но в алом боди. Телеведущая даже плескалась под душем. Поклонники были взбудоражены смелыми кадрами:

«Ох, какая», «Ксюша отрывается, это всегда круто», «Точно, пошла кутить», «Ночные игры с Костей?», «Горяча и бешена», «Любимая наша», «Фигурка зачет», «На ночь глядя», «Ой, не надо, поберегите нас», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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