«Обожаю кожаные вещи!»: Собчак покрасовалась в «рваных» джинсах стретч и ботинках на шнуровке

Ксения Собчак всегда любила хорошо выглядеть. При этом она признавалась, что со временем ее вкус изменился. Многое из того, что телеведущая носила раньше, теперь она вряд ли наденет. А после второго замужества, по мнению поклонников, девушка не только похорошела, но и стала выглядеть более женственно. Для появления на публике блондинка тщательно подбирает образы.

По словам Ксении, она очень хорошо зарабатывает. Миллионы рублей в месяц — такой доход звезда озвучила в одном из интервью. Не удивительно, что она регулярно пополняет свой гардероб. На днях светская львица показала модный костюм, в котором пришла на работу. Юбка годе модного оттенка впечатлила даже модного эксперта. А 17 февраля Собчак отправилась на шоппинг. Она сразу примерила рваные джинсы стретч, кожаную рубашку и ботинки на шнуровке. В обновках девушка покрасовалась на камеру.

«Я обожаю кожаные вещи! Поэтому из шоурума с пустыми руками не ухожу никогда. Здесь шикарный выбор: от фирменных «рваных» джинсов стретч, до шикарных кожаных пальто. Стайл «Строгая комиссарша» это мое и люстра — вместо короны!» — поделилась звезда.

Позже она также примерила платье-пальто на запах. Наряд с юбкой-солнце и акцентом на талии подчеркнул ее стройность. Ксения осталась довольна работой российских дизайнеров. Поклонники в свою очередь одарили ее комплиментами.

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